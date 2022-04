Apertura straordinaria dei luoghi della cultura: il 1° maggio si entra gratis a Salerno e provincia. Nel capoluogo, aperto il Complesso Monumentale San Pietro a Corte, dalle ore 10 alle 18. Martedi chiusura compensativa.

A Minori, è aperta la Villa Romana dalle ore 9 alle 19. A Buccino, aperto il Museo Archeologico Nazionale di Volcei Marcello Gigante dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Info: telefonare allo 0828952404 per prenotazioni visite guidate. a Sal Consilina, il Museo Archeologico è aperto dalle ore 9 alle 13. Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita di tutti i luoghi della cultura statali è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it Per l’accesso ai luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione.