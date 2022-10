Eboli, al Museo Archeologico il percorso artistico "Tracce di memoria"

La danza protagonista al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele. Appuntamento venerdì 14 ottobre con il percorso artistico “Tracce di memoria”, a cura dell’Associazione Campania Danza sotto la direzione artistica di Antonella Iannone e con le coreografie di Simone Liguori e Antonella Iannone.

Il progetto

I danzatori Simone Centanni, Aurora Convertini, Francesca D’Arienzo, Olimpia Milione e Melania Nicastro, attraverseranno il museo e le sue collezioni archeologiche per ampliare di nuovi significati questo luogo della storia e dell’identità di un intero territorio, accompagnati dalla voce narrante dell’attore Roberto Lombardi e dalla chitarra di Marco De Simone. Un progetto, finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, con la collaborazione di Bimed, mette al centro i musei per trasformarli in ideali quaderni dell’arte, per creare contaminazioni d’idee, sensazioni, emozioni, capaci di adattare i luoghi allo sguardo dei partecipanti alla performance artistica.