Lalla Esposito omaggia Domenico Modugno con il suo “Concerto Blu”

Domenica 1 agosto, nel Museo Diocesano di Salerno dalle ore 21, è in programma un finale... "meraviglioso”, come cantava in una celebre canzone il grande Domenico Modugno. E' in programma l'atto conclusivo della rassegna teatrale “Il Gioco serio del Teatro ... la ripartenza” per la direzione artistica di Antonello D Rosa e la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino. Ed è proprio al “Mimmo nazionale, che Lalla Esposito dedicherà il suo “Concerto Blu (Nel blu dipinto di blu)” omaggio a Domenico Modugno,con al pianoforte il M° Mariano Bellopede.

I dettagli



Lo spettacolo sarà un viaggio fra la poetica e la musica innovativa del grande Domenico Modugno, l’artista a tutto tondo che ha cambiato la musica italiana. Modugno personaggio solare, tempestoso, irruento diede prova di eccellente capacità artistiche anche a teatro, fino alla malattia che lo penalizzò nella fisicità. Come tutti i personaggi famosi così propulsivi aveva dentro una nota malinconica che forse era anche la molla della sua grande capacità artistica e della sua esuberanza. Lo spettacolo alternerà musica, teatro, canzoni a pagine del suo diario. A dare voce e vita a Domenico Modugno sarà l’attrice e cantante Lalla Esposito che dello spettacolo ha curato anche la partitura drammaturgica e musicale con l’accompagnamento al pianoforte di Mariano Bellopede.

Nel “Salotto di Gio’” condotta da Gio’ Di Sarno,invece un’altra eccellenza giornalistica salernitana Roberta Ammendola.Nata a Salerno, sotto il segno dei Gemelli, il 2 giugno 1977. Vive a Roma, città dove lavora in qualità di giornalista Rai. Laureata in Scienze della Comunicazione, con master in Lingua inglese al British Council, vanta numerose esperienze tra carta stampata, radio e tv.Nella sua carriera anche il ruolo di conduttrice, autrice di testi per varie redazioni, volto del Tgr Rai Lazio, di Buongiorno Regione, e anche… firma e co-regista del musical “MusiCcall Nel 2020 è passata al timone di una trasmissione al fianco dell’attore e conduttore Pino Strabioli, intitolata Il Caffè di Raiuno. Degustazione offerta dall’ Associazione Pasticceri Salernitani. Costo del biglietto 20 euro con con possibilità di abbonamento. Info e prenotazioni al 3922710524 o sulla piattaforma www.postoriservato.it