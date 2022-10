La giornata nazionale delle famiglie al Museo: ad Eboli visite guidate e laboratori per bambini

Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele dal 9 ottobre sarà aperto gratuitamente tutte le domeniche, dalle 8.30 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13.30). Le aperture domenicali si sono rese possibili grazie all’arrivo di due nuovi assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della Cultura.

L'evento

In occasione della prima apertura domenicale del 9 ottobre, il ManES partecipa a F@mu 2022, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, con laboratori e visite guidate gratuite rivolti a bambini e famiglie a cura di Argonauta – didattica e servizi per la cultura e dei servizi educativi del Museo. Argomento di F@Mu 2022 è “Diversi ma Uguali” che aprirà diversi spunti di riflessione sui temi

della valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) come strumento indispensabile di inclusione sociale e di accoglienza. Le attività cominceranno alle 8.30 e si concluderanno alle 14. I partecipanti alle due visite guidate degli operatori di Argonauta (primo turno ore 10, secondo ore 11.30) scopriranno attraverso il gioco, le diversità e al tempo stesso le somiglianze tra i reperti del museo e gli oggetti della nostra vita quotidiana.