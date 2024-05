Rivoluzione al Museo archeologico nazionale di Eboli:

Da sabato 1 giugno 2024 al Museo archeologico nazionale di Eboli sarà attivo il servizio di biglietteria. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente tramite POS, con carta di credito, carta di debito (Bancomat) e carte prepagate, utilizzando la biglietteria automatica posta all’ingresso del Museo, oppure in modalità e-ticketing, attraverso l’applicazione "Musei Italiani", scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store, e sul sito www.museiitaliani.it. Una volta acquistato il biglietto, il sistema rilascerà un QR code da esibire all’ingresso. Il costo del biglietto intero sarà di 5 euro. Per i visitatori di età compresa tra i 18 e i 25 anni è previsto un biglietto ridotto di 2.00 €, mentre per i minori di 18 anni e aventi diritto l’ingresso è gratuito (per tutte le informazioni sulle gratuità è possibile consultare il sito Beniculturali.it/agevolazioni).

Per ulteriori informazioni sull’avvio della bigliettazione negli altri luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Campania>>>Clicca qui

L'avviso