Rete dei musei, la proposta del FRaC di Baronissi: "Il progetto diventi provinciale"

"La rete dei musei si allarghi a tutte le istituzioni provinciali". Ecco l'auspicio - che diventa anche richiesta - del Museo FRaC Baronissi. Massimo Bignardi, Direttore, si complimenta per l’iniziativa del Comune di Salerno "che apre nuove possibili convergenze e, al tempo stesso, amplifica l’informazione e la promozione di quanto accede nella nostra realtà". Nello stesso tempo, Bignardi confida "nella realizzazione di un network ampio e dinamico per stimolare il dibattito sull’arte e sulla cultura, partendo dalle best practices e dalle singole peculiarità di ogni realtà. Implementare, così, un sistema di cooperazione e sinergia che possa valorizzare le singole vocazioni, con ricadute positive per lo sviluppo di tutto il territorio, in termini anche turistici oltre che culturali. Ci auguriamo che la nostra proposta possa essere accolta con favore”.

La scheda

Il Museo-Fondo Regionale d’Arte Contemporanea Baronissi è un’istituzione riconosciuta dalla Regione Campania e che opera dal 2002, con un significativo riscontro. L’attività di ricerca ed espositiva ha concentrato l’attenzione sulle vicende dell’arte contemporanea in Campania, dando vita, nel tempo, ad una considerevole collezione di opere d’arte contemporanea (poco meno di seicento tra dipinti, disegni, grafiche e sculture), oggi di proprietà del Comune di Baronissi. Contestualmente ha realizzato mostre di rilievo nazionale: dalle retrospettive dedicate a Ugo Marano, a Guido Biasi, alla grafica italiana degli anni Novanta, a Pino Pascali e, di recente, a Daniel Spoerri. L’attività espositiva e di ricerca è stata affiancata da una produzione editoriale che oggi, tra monografie e cataloghi di mostre collettive e rassegne, registra oltre settanta titoli.