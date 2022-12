Al Museo FraC di Baronissi la mostra Mario Carotenuto Collages 1964-1966

Sabato 17 dicembre alle ore 19 il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, inaugura la mostra Mario Carotenuto Collages 1964-1966 promossa nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della nascita del Maestro e nel ventennale dell’istituzione del Fondo Regionale d’Arte Contemporanea, divenuto poi Museo-FRaC Baronissi, di interesse regionale. L’esposizione, curata Massimo Bignardi, è stata promossa dal Comune di Baronissi, dal Museo-FRaC e dall’Associazione Culturale “Mario Carotenuto”, con partners i Musei Aiello Moliterno e la Galleria Il Catalogo di Salerno. La mostra propone un cospicuo numero di opere, tra collages su tavola, strutture oggettuali praticabili e disegni/collages realizzati dall’artista all’indomani della visita alla Biennale di Venezia del 1964 e l’incontro con le esperienze neodadaiste di Rauschenberg e di Johns.

Il commento

“La mostra che il Museo-FRaC ha realizzato – dichiara il sindaco Valiante – dopo un attento lavoro di ricostruzione storico critico, è dedicata, ricordavo in apertura, ad un momento della sua pittura che in pochi conoscono: i collages. È una significativa ma breve stagione che ha segnato l’apertura di un dialogo con quanto accadeva nella sfera dell’arte in quegli anni, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia: un periodo di brevissima durata – tra l’estate del 1964 al 1966 – ma che ha segnato profondamente sia l’attività espositiva del Maestro, con mostre personali e collettive in Italia e all’estero, sia il dibattito all’interno della cultura artistica salernitana. È una pagina di storia che doveva essere ricostruita nella sua pienezza, registrando anche le piccole cadute, la poca lungimiranza della cultura cittadina ma che, trasversalmente, ancora oggi ha la forza di richiamare una riflessione sulla città di quegli anni, sulla sua organizzazione culturale, sulle presenze, le gallerie d’arte che aprivano i loro battenti e il ruolo dei poli culturali in mancanza di strutture pubbliche destinate all’arte contemporanea. La mostra è il segno di quanto l’impegno di questa Amministrazione, che ho l’onore di rappresentare, con coerenza porta avanti, arricchendo di anno in anno l’offerta culturale”.

Orario di apertura: lunedì-giovedì ore 9:00/13:00 - lunedì e giovedì anche ore 16:00/18:30 - venerdì e sabato: ore 10:00 /13:00; 17:00/20:00 - domenica e festivi: ore 10:00/13:00; 17:00/21:00 – martedì chiuso