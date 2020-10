I bambini diventano vasai a Pontecagnano Faiano: laboratori al museo

Domenica 11 ottobre, presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”, quarto appuntamento con i laboratori Musée éclaté. Il tema è "Offerte agli Dei: doni e rituali nei santuari di Pontecagnano, laboratorio di creazione".

Il programma

Il laboratorio prevede la riproduzione dei doni votivi deposti nei due antichi santuari di Pontecagnano: il santuario Meridionale di Via Verdi dedicato ad Apollo e il santuario settentrionale in località Pastini. I bambini rivestiranno i panni di abili scultori e vasai realizzando statuette in argilla e vasi iscritti con dediche alle divinità. Il laboratorio si svolgerà in due gruppi contemporanei da massimo 7 bambini gestiti ognuno da un operatore con partenza secondo i seguenti orari: I turno: 10.00-11.30, accessibile anche ai bambini di 4-5 anni; II turno: 11.30-13.00, III turno: 16.00-17.30, IV turno: 17.30-19.00.

Info utili

Prenotazione obbligatoria a: laboratori@musee-eclate.it oppure contattando il numero telefonico 3701547499. Le attività si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19. E' obbligatorio per la partecipazione ai laboratori la compilazione di una scheda di iscrizione scaricabile qui: https://musee-eclate.it/laboratorio-di-creazione-offerte-a…/ E’ preferibile inviare la scheda compilata via mail o consegnarla di persona allo svolgimento del laboratorio. In caso di necessità saranno rese disponibili copie compilabili sul posto. La partecipazione alle attività è gratuita. Ingresso al museo 2 euro e gratuito fino ai 18 anni.