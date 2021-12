Benvenuto 2022: il Museo di Pontecagnano saluta il nuovo anno con un'apertura straordinaria

Giovedì 30 dicembre, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano saluta il nuovo anno con un’apertura straordinaria serale fino alle ore 22 per consentire al pubblico di visitare in tutta sicurezza, con un orario prolungato, la straordinaria collezione degli #Etruschidifrontiera. Gli ampi spazi del Museo, gli ingressi contingentati e la presenza di un percorso differenziato consentono, infatti, di godere a pieno della visita senza assembramenti e senza lunghe attese per l’accesso.

Info utili

L’ingresso al museo e la partecipazione all’iniziativa sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 2 euro. Per i gruppi con più di 10 persone è necessaria la prenotazione da effettuare al numero 089848181. Si ricorda che per l’ingresso al museo è obbligatorio essere in possesso del green pass, indossare la mascherina e il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-COVID.