La collezione del Map: a passeggio nell'arte e nella storia, a Pontecagnano Faiano

Cultura millenaria, storia in vetrina, tanta curiosità. Il museo archeologico nazionale di Pontecagnano Faiano è aperto al pubblico tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle ore 9 alle 19.

La visita

Sarà possibile osservare il corredo di una donna di rango elevato vissuta a Pontecagnano Faiano alla fine del IV sec. a.C. Il corredo è costituito da raffinati gioielli, come gli orecchini in oro terminanti con protomi femminili, da strumenti da toeletta e per il maquillage in argento, da uno specchio in bronzo e dai vasi tipici della sfera femminile, contenenti unguenti e profumi. Per l’accesso al museo è obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato e il rispetto della normativa anti Covid-19. Per i gruppi superiori alle 10 persone è necessario prenotare telefonando allo 089848181.