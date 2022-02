Le tombe dei piccoli principi: appuntamento al museo di Pontecagnano

Appuntamento al museo di Pontecagnano Faiano anche nel weekend. E' aperto tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle ore 9 alle 19.

La visita

Sarà possibile osservare i reperti provenienti dalle “tombe dei piccoli principi” che, come nell’esempio ricostruito in scala reale in una vetrina del MAP, richiamano le sepolture dei membri adulti delle aristocrazie per il pregio e la varietà dei corredi che esibiscono. Sono presenti, infatti, vasellame in bronzo, armi (soprattutto giavellotti e pugnali), utensili per il sacrificio (coltelli e spiedi), monili preziosi ed esotici, servizi da mensa in ceramica locale e d’importazione. Queste sepolture sono inoltre caratterizzate dalla presenza di oggetti tipici del mondo infantile (poppatoi, astragali, conchiglie, anellini in pasta vitrea) e dalla deposizione di statuette di divinità in impasto che dovevano proteggere i piccoli defunti durante il viaggio nell’aldilà. (VII sec. a.C.). Per l’accesso al Museo è obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato e il rispetto della normativa antiCOVID19. Per i gruppi superiori alle 10 persone è necessario prenotare telefonando allo 089/848181.