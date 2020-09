"A scuola di sviluppo sostenibile": il Museo virtuale presenta l'e-book

Continua l'impegno del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana per lo sviluppo sostenibile della nostra città. Dopo aver partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 e ai Saturdays for future 2019, anche quest'anno ci sarà una presenza al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 con un evento online.

Il programma

Appuntamento giovedì 1 ottobre alle ore 18 con la presentazione del libro "Salerno, storie per il futuro. A scuola di sviluppo sostenibile" (OSCOM). Un libro con cui si è cercato di annodare il futuro sostenibile della città al suo glorioso e, per molti aspetti, innovativo passato. Interverranno Antonia Willburger, assessore alla Cultura del Comune di Salerno, Rosa Carafa, responsabiole patrimonio storico artistico Soprintendenza Salerno, la professoressa Clementina Gily Reda, direttore scientifico OSCOM. L'evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook "Sulle tracce della Scuola Medica Salernitana".