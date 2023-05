Compositori di note e parole: Palazzo Fruscione si trasforma in Music Club

Palazzo Fruscione si prepara a diventare music club. Mercoledì 10 maggio (ore 20) sarà la musica di Matteo Saggese a diventare protagonista di una serata nella quale il compositore dialogherà con i giovani moderato dalla giornalista Valeria Saggese. Un incontro, tra “Parole e Note”, con la partecipazione dei bassisti Dario Deidda e Domenico Andria; il chitarrista Carlo Fimiani; il tastierista Alessandro La Corte; il percussionista Davide Cantarella e gli allievi di canto del Conservatorio “Martucci” di Emilia Zamuner. Il giorno successivo (giovedì 11 maggio – ore 20) toccherà al pianista e compositore inglese Geoff Westley raccontare e raccontarsi attraverso la musica del suo “Piano Solo”. "Improvvisazioni nelle quali si può sentire la mano dei grandi nomi che mi hanno ispirato” spiega Westley già pianista di Peter Gabriel e Phil Collins, tanto per fare un paio di nomi. Giovanissimo è stato per sette anni direttore musicale dei Bee Gees, mentre in Italia il suo nome è famoso per la produzione di album storici come "Una donna per amico" e "Una giornata uggiosa" di Lucio Battisti; "Strada Facendo" di Claudio Baglioni, collaborando, tra gli altri, con Lucio Dalla e tantissimi altri. Dalla composizione di note alla composizione di parole. Con Carlo Boccadoro (musicista e compositore) a Palazzo Fruscione scandaglieremo, venerdì 12 maggio ore 20 la produzione sperimentale di un compositore, Franco Battiato, che si è sempre rifiutato di utilizzare il proprio talento in maniera prevedibile. Con l’autore del prezioso libro: “Battiato. Cafè Table Musik” dialogherà lo scrittore Diego De Silva legato da profonda amicizia a Boccadoro e, da sempre, a Tempi Moderni.