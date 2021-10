Oltre 15 band in rappresentanza di tutti i generi musicali si alterneranno sul palco, per una giornata che si preannuncia piena di festa e di allegria. Il mercatino delle idee, gli stand enogastronomici e tantissime altre sorprese accompagneranno la manifestazione.

Ritorna Music On The Port, giunto alla sua quinta edizione. Una festa della musica sottoforma di maratona musicale che dalla mattina alla sera di domenica 17 ottobre si svolgerà presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano. Si comincia alle ore 11.

Indirizzo non disponibile

Ritorna "Music on the port": artisti in scena, sul palco della Lega Navale