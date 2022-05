Ritorna "Benedetta primavera": la chiesa di San Giorgio ospita il quartetto Prometeo

Sabato 21 maggio, alle ore 20, la chiesa di San Giorgio a Salerno ospiterà la nuova tappa di "Bendetta Primavera". Sarà il turno del Quartetto Prometeo, composto da Giulio Rovighi al violino, Aldo Campagnari al violino, Danusha Waskiewicz, alla viola, Francesco Dillon al violoncello.

Il programma

Suite Arcana (trascrizioni Scarlatti/Sciarrino, Scodanibbio/Monteverdi, Gesualdo/Fedele, Merula/Filidei), Dmítrij Šostakóvi?, Quartetto per archi n. 5 in si bemolle maggiore, op. 92, Franz Schubert, Quartetto per archi n. 14 "La morte e la fanciulla".

La scheda

Quartetto Prometeo è vincitore della 50° edizione del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo è stato insignito anche del Premio Speciale Bärenreiter come migliore esecuzione fedele al testo originale del Quartetto K 590 di Mozart, del Premio Città di Praga come migliore quartetto e del Premio Pro Harmonia Mundi. Nel 1998 il Quartetto Prometeo è stato eletto complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh e nel 1999 ha ricevuto il premio Thomas Infeld dalla Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest per le “straordinarie capacità interpretative per una composizione del repertorio cameristico per archi” ed è risultato secondo al Concours International de Quatuors di Bordeaux. Nel 2000 è stato nuovamente insignito del Premio Speciale Bärenreiter al Concorso ARD di Monaco. Riceve il Leone d’Argento 2012 alla Biennale Musica di Venezia. Si è esibito nelle più importanti sale tra cui Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Prague Spring Festival, Mecklenburg Festival, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Teatro La Fenice. Collabora con musicisti quali Mario Brunello, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico Pace, Stefano Scodanibbio, Quartetto Belcea, Enrico Bronzi, Mariangela Vacatello, Lilya Zilberstein. Particolarmente intenso è il rapporto artistico con Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e Stefano Gervasoni. Ha inciso per Ecm, Sony e Brilliant. Dal 2013 è “quartetto in residence” all’Accademia Chigiana di Siena in collaborazione con la classe di composizione di Salvatore Sciarrino e dal 2019 tiene corsi di quartetto presso Accademia musicale Santa Cecilia di Portogruaro e dal 2020 a Roma nell’ambito di Avos Project.