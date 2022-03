Il pub il Moro raddoppia: musica e buon cibo a Cava

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 25 marzo al Pub il Moro di Cava de' Tirreni, è tempo di musica jazz. Dalle ore 22, Elio Coppola Trio feat. Flavio Boltro & Daniele Scannapieco. Elio Coppola: Batteria. Flavio Boltro: Tromba. Daniele Scannapieco: Sax. Antonio Caps: Piano. Antonio Napolitano: Basso. La prenotazione è d'obbligo ai numeri 0894456352 - 3403939561. WhatsApp: 3899688834.

L'altro appuntamento

Sabato 26 marzo al Pub il Moro, in scena The Sunglasses Show Band. I più grandi successi della Disco Music degli anni ‘70 & ‘80. Uno show da non perdere. Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente su prenotazione con super Green Pass