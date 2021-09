Demo Morselli e Marcello Cirillo: è tutto pronto per il concerto a Montecorvino Pugliano

E' tutto pronto a Montecorvino Pugliano per accogliere il concerto di Demo Morselli e Marcello Cirillo che si esibiranno sabato 11 settembre a partire dalle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole nell’ambito del cartellone estivo 2021 “Vivi Montecorvino Pugliano”. L'evento è organizzato dal Comune, dal Forum dei Giovani, finanziato dalla Regione Campania e fortemente voluto dal sindaco Alessandro Chiola.

I dettagli



Due ore e mezzo di grande musica per sfogliare insieme le pagine più belle della musica italiana e non. Arrangiamenti sofisticati e sonorità moderne, fanno sì che questo spettacolo sia un punto di contatto fra varie generazioni. Un grande palco, una band di dodici elementi, una vocalist fantastica e poi loro…Marcello Cirillo e Demo Morselli, che trascineranno il pubblico in un vortice crescente di musica, emozioni e divertimento. Hit parade tour è il concerto-spettacolo di Marcello Cirillo e Demo Morselli. Hit parade, hit come “colpo” come cosa riuscita, hit come successo, parade come parata come sfilata di grandi successi questo è lo spettacolo di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Con un'orchestra di 12 elementi si vivranno le tappe più importanti della musica italiana e internazionale, canzoni di successo, emozioni, divertimento, coinvolgimento del pubblico in un vortice senza sosta di grande musica. Con i due artisti si potrà rivivere, grandi ricordi, grandi emozioni, momenti di coinvolgimento di impatto emotivo forte, uno spettacolo per varie generazioni nel quale si può trovare sempre un punto di contatto a qualsiasi età, una festa, la festa della grande musica. L’ingresso è gratuito con l’esibizione e previa prenotazione sul seguente link: https://app.fastevent.it/?redirect=bye-bye-estate La prenotazione, come previsto dalle norme anti contagio, garantisce il diritto d’ingresso, ma la numerazione dei posti non è da tenersi in considerazione.

La presentazione



"Con il concerto di due grandi artisti nel panorama musicale italiano volgono al termine gli eventi socio, culturali, ricreativi, che quest’estate si sono svolti su tutto il territorio comunale e che hanno coinvolto centinaia di bambini, giovani e adulti. Basti pensare al progetto “Educare Summer Experience” con la partecipazione di 250 bambini e ragazzi, oppure ai “Centri Estivi” con 600 partecipanti, per non parlare del successo del “Palio delle Frazioni”, dello spettacolo di Paolo Caiazzo e Federico Salvatore oppure degli Arteteca e per finire sabato 11 con la buona musica di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Nonostante tutto l’Amministrazione comunale è riuscita ad organizzare un cartello di attività estive di tutto riguardo nel pieno rispetto delle norme anti contagio", afferma il sindaco Alessandro Chiola.