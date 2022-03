Il fenomeno Deiv sarà live al “Cinquanta – Spirito Italiano”

Torna la musica live al “Cinquanta – Spirito Italiano”, in via Trento a Pagani con l’eccezionale live di DEIV, l’ultima scoperta del rapper Salmo che lo ha lanciato con la sua etichetta Lebonski 360°, con il supporto di BUH Concerti e la media partnership di Booonzo.it.

La scheda

DEIV, al secolo Davide Moica, è un cantante e musicista originario di Olbia, primo artista ad esser entrato nella Lebonski 360°, la label/factory creativa fondata da Salmo. Autodidatta, a 13 anni si cimenta con il punk tra sale prova e palchi della sua città, prima per gioco e poi per passione. Negli anni milita in diverse band, scopre nuovi generi e inizia a scrivere e cantare in inglese grazie al suo amore per la musica internazionale. Nel 2014 si trasferisce a Londra in cerca di nuove esperienze e da lì inizierà a fare sponda da e per la capitale inglese, in cerca di fortuna nel suo nuovo percorso in terra straniera. Nel 2017 incontra i suoi attuali producer e parte della sua band, lavorano al suo ultimo progetto solista Sunny Gray iniziando a farsi spazio in giro per la capitale, ma verso la fine del 2019 DEIV sente il bisogno di riscrivere la sua storia non più in inglese ma nella sua madrelingua e da lì a poco ci sarà il suo ritorno alle origini: la chiamata di Salmo & Co, il rientro in Italia e il suo primo contratto discografico.

L'evento

Ad aprire la serata del 31 marzo sarà la cantautrice catanese Anna Castiglia. Una programmazione potente ed esaltante per un cocktail bar poliedrico, dove poter trascorrere tutte le fasi della giornata, dalla colazione al dopo cena con un servizio professionale in un ambiente casual, informale. Filosofia del progetto è dare spazio, fiducia e soprattutto un futuro in questo territorio a tanti ragazzi che si sono formati lontano dalle proprie radici.