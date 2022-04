Pasqua in musica: al Dolcevita c'è Gabry Ponte

Prezzo non disponibile

Domenica 17 e lunedì 18 aprile, Pupi&Pupe Management Italy festeggiano la "Pasqua 2022" presentando Feaster 2022 al Dolcevita con 2 eventi.

L'apertura

Domenica 17 aprile saranno ospiti della serata il dj Gabry Ponte e il rapper Paky mentre per gli amanti della musica alternativa ci sarà anche il privè con musica techno. Lunedì 18 aprile ci sarà il party Hellheaven con ospite il rapper RHOVE, mentre per gli amanti della musica alternativa ci sarà anche il privè con musica techno. Per info e prenotazioni: 3450926046. L'ingresso costa 30 euro il 17 aprile e 30 euro il 18 aprile. Ingresso pacchetto domenica più lunedì: 45 euro.

Domenica 17 aprile: 50 euro a persona prive beach, 80 euro sala centrale, tavolo Vip minimo 100 euro a persona (trattativa riservata). Stessi prezzi per la giornata di lunedì.