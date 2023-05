Musica elettronica e cinema: tre giorni di eventi a Palazzo Fruscione

L’eco della musica elettronica abiterà le stanze di Palazzo Fruscione con due appuntamenti imperdibili.

Gli appuntamenti

Il primo, per il ciclo "Parole", il 19 maggio ore 20 con l’incontro dal titolo “L’elettronica è Donna” con Claudia Attimonelli (Università di Bari) e Caterina Tomeo (Rufa University Roma). L’incontro sarà introdotto dal direttore scientifico Alfonso Amendola (Università di Salerno). Al talk farà seguito la performance di TeZ (ore 21). Artista interdisciplinare, musicista e maker, TeZ presenta il suo “Indiscreet Music”, un’esplorazione dal vivo della musica acusmatica che spazia dalla sintesi spettrale visiva (Virtual ANS) alla ibrida elettronica elettroacustica, digitale e analogica, con strumenti personalizzati. Un’escursione sonora onirica da ascoltare al buio. Il giorno successivo (20 maggio – ore 20) lo showcase di presentazione dell’ultimo album di Ilaria Pilar Patassini dal titolo “Terra senza Terra”. Cantante, interprete e cantautrice, il pubblico di Tempi Moderni l’ha conosciuta lo scorso anno al Teatro Verdi nello straordinario concerto diretto da Geoff Westley e dedicato alle musiche della Nouvelle Vague. Quest’anno, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, la Patassini ritorna a Salerno per offrire al pubblico di Palazzo Fruscione uno scorcio del suo nuovo lavoro discografico, undici tracce tutte a firma della cantautrice romana, presentate in anteprima a febbraio alla Casa del Jazz di Roma.

Il film

La settimana si chiude poi con la sezione "Visioni" domenica 21 maggio ore 19 nella quale sarà presentato il film “La sera della Prima” di John Cassavetes con Gena Rowlands, John Cassavetes, Ben Gazzara, Joan Blondell. Come ogni domenica il film sarà presentato dal professore Pietro Ammaturo (Università della Basilicata).