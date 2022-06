“Jazz & view”: la Costiera Amalfitana prepara il concerto dedicato a Jobim

Indirizzo non disponibile

Appuntamento da non perdere quello del 25 giugno in Costa d'Amalfi con il concerto del duo Sorrentino/Barrella, dedicato alla musica di Jobim. Lo scenario suggestivo, dalle ore 18, sarà Palazzo Verone, un’antica dimora storica di epoca settecentesca, ora residenza turistica, ubicata nel piccolo borgo medievale di Pontone nel comune di Scala.

Info utili

Il ticket d’ingresso avrà un costo di 25 euro, che comprenderà un aperitivo di benvenuto. Tra i protagonisti della serata dedicata al grande musicista e compositore brasiliano Jobim ci sarà innanzitutto Virginia Sorrentino alla voce e percussioni (ha collaborato con diverse orchestre jazz; tantissimi le sue incisioni, da quella con Ernesto Vitolo storico pianista di Pino Daniele, a Buddy Miles, batterista tra gli altri di Jimi Hendrix). "Ttrascinante, intensa e leggera allo stesso tempo, colora con gusto accattivante, caldo e personale, i generi musicali più disparati, gestendo con semplice naturalezza e padronanza il palcoscenico", raccontano gli organizzatori. In formazione anche Massimo Barrella: chitarrista, compositore di consolidata esperienza in diversi stili musicali, proviene dalla scuola salernitana riconosciuta come una delle migliori espressioni del jazz italiano. Note le sue collaborazioni con Randy Brecker, James Thompson, Wayne Tucker, Lauren Henderson, Gregg Kofi Brown, Noreda Graves, Giovanni Amato, Jerry Popolo. Direzione artistica di Franco Tiano.