"Musica e parole": il parco archeologico di Elea Velia ospita lo spettacolo

Un programma di “Musica & Parole” per contribuire al rilancio dello spettacolo e della musica dal vivo in questa “fase 3” post-emergenza Covid. Ecco l'iniziativa voluta nel parco archeologico di Elea Velia, nel cuore del Cilento, per incrementare l’offerta culturale. Si comincia venerdì 31 luglio alle ore 21 con Nicola Piovani in "La musica è pericolosa", a cura della Compagnia della Luna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Dopo l’accorpamento dei due siti di Velia e Paestum e all’indomani di un repentino avvio di molti interventi di messa in sicurezza e manutenzione nel sito archeologico di Velia, è la volta di contribuire alla ripresa degli eventi culturali. A parchi e musei è stato chiesto di dare una mano al settore dello spettacolo dal vivo, fortemente colpito dalla crisi sanitaria.