Da Lucio a Lucio: effetti special con la cover band al Pub il Moro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Effetti speciali e grande musica italiana al Pub il Moro di Cava de' Tirreni. Sabato 4 giugno, andrà in scena "Da Lucio a Lucio", cover band di Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Info utili

Da Lucio a Lucio è l'inno al cantautorato, a due immensi artisti che hanno fatto cantare e sognare generazioni di giovani, innamorati. La loro è musica trasversale, anzi eterna: non tramonta, ritorna d'attualità. La cover avrà proprio l'obiettivo di ripercorrere tappe del passato per riattualizzare tutto, suonare senza sosta e cantare a squarciagola. La prenotazione è obbligatoria ai numeri telefonici 0894456352 e 3403939561. Il Pub "Il Moro" si trova in Corso Umberto I.