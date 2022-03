"Bentornata Prima...vera": la chiesa di San Giorgio ospita i concerti

Orario non disponibile

Quando Dal 14/03/2022 al 30/06/2022 Orario non disponibile

Il teatro Verdi e la chiesa di San Giorgio, a Salerno, saranno binomio indissolubile nei prossimi giorni. Nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 14 marzo alle ore 9.30 presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, sarà presentata, infatti, la rassegna "Bentornata Prima...vera".

Lo scenario

In attesa della presentazione, tra qualche settimana, del programma della nuova stagione lirica, sinfonica e di balletto, si alza il sipario sulla prossima novità: una serie di concerti ad ingresso gratuito nella splendida chiesa di Via Duomo. Una grande festa della musica e dell'arte, un abbraccio ritrovato tra la città ed il suo teatro più prestigioso. All'incontro con la stampa prenderanno parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il Segretario Artistico Antonio Marzullo. Insieme alla rassegna "Bentornata Prima... Vera" saranno presentati anche i due spettacoli in programma al Verdi nel mese di marzo: Giovanni Sollima ed Orchestra Giovanile Cherubini (Martedì 15) e "La cambiale di matrimonio" di Rossini (domenica 27 marzo).