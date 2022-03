Vaskom, funky e musica live: è tutto pronto a La tana del Blasco

La tana del Blasco, locale di Pontecagnano Faiano (strada provinciale 417 Aversana), si prepara al lungo weekend musicale. Dopo l'evento organizzato per l'8 marzo, festa della donna, dal titolo "Donne du-du-du", spazio ad un poker di serate all'insegna della musica e del divertimento.

La programmazione

Giovedì 10 marzo, alle ore 21, "Voglia di 70-80", dj Peppe Cancro. Venerdì 11 marzo, alle ore 21, è il turno di Vaskom, tributo a Vasco Rossi. Il 12 marzo, alla stessa ora, ecco Funky Beat, i brani celebri di artisti contemporanei e non, in chiave funky. Domenica 13 marzo, si comincia a pranzo, alle ore 13: live music in duo con P&P music. Per informazioni, contattare i numeri telefonici 0892864316 e 3477778086.