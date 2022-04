Zucchero tribute band e Via Toledo: la Tana del Blasco va a tempo di musica

La Tana del Blasco raddoppia e "sforna" musica nel weekend. Venerdì 8 e sabato 9 aprile, infatti, il locale di Pontecagnano Faiano, proporrà un doppio evento.

La programmazione

Si comincia con Zucchero Tribute Band. L'evento è presentato dagli organizzatori con alcuni versi dal celebre Zucchero Fornaciari: "Respirerò l’odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai, pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai… Impareremo a camminare per mano insieme a camminare domenica". Poi l'invito: "Impariamo a camminare tutti, direzione Tana del Blasco". La programmazione proseguirà sabato 9 aprile con i Via Toledo. Altro messaggio, altro invito all'adunata festosa: "Trascinanti come un fiume in piena sanno trasformare il sabato sera in un grande parco del divertimento dove la parola d'ordine è... pariamme".

Info utili

Doppio appuntamento alle ore 21 nel locale di Pontecagnano Faiano, strada Aversana. Supplemento musica 5 euro. Prenotazioni al numero telefonico 0892864316.