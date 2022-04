Andamento lento a Nocera Inferiore: c'è Tullio De Piscopo in concerto

Il costo del biglietto è 28 euro per la platea A più diritti di prevendita e 25 euro più diritti di prevendita per la platea B

Onda libera al teatro Diana di Nocera Inferiore: il format Moro in theater propone a Nocera Inferiore il concerto di Tullio De Piscopo, il 6 maggio alle ore 21. Sarà un percorso dal blues al jazz con... andamento lento.

Formazione: Tullio De Piscopo voce, batteria e percussioni; Paolo "Paul" Pelella al basso; Luigi Di Nunzio ai sassofoni; Domenico Basile alle chitarre; Bruno Manente alle tastiere; Paolo Scairato alle percussioni. Il costo del biglietto è 28 euro per la platea A più diritti di prevendita e 25 euro più diritti di prevendita per la platea B. I biglietti possono essere acquistati attraverso postiriservato.it oppure al pub Il Moro di Borgo Scacciaventi, a Cava de' Tirreni. Info e prenotazioni dal giovedì alla domenica dalle ore 18.30 al numero telefonico 0894456352 oppure via whatsapp al 3403939561. Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente su Prenotazione con super Green Pass