"Il gatto con gli stivali": musical in scena a Baronissi

Tornano i matinée alla Sala Le Muse a Baronissi (via Sant' Andrea, 67) con la prima edizione della rassegna “Domenica in Musical” organizzata da TeatroNovanta con il Comune di Baronissi.

Info utili

Domenica 10 aprile, alle ore 11, con il Professional Ballet di Pina Testa andrà in scena “Il gatto con gli stivali”. Sul palco Fortuna Capasso, Michele Ceruso, Gioia Consiglio, Gennaro della Rocca e Manuel Mascolo. Le coreografie sono di Fortuna Capasso e Davide Raimondo. La regia è di Gaetano Stella. Questo grande classico, firmato da Charles Perrault con la musica di Marco Tutino, è senza dubbio la fiaba che riesce ancora oggi a conquistare grandi e piccini. La mente inevitabilmente va a quel piccolo cinema anni Venti simile a un locale di Vaudeville in cui vengono proiettate animazioni che richiamano alla mente gli esperimenti fantascientifici dell’illusionista e cineasta Georges Me?lie?s. “Il gatto con gli stivali” è spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, illuminati da luci di ribalta si muovono in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti che ricordano le movenze dei ballerini di charleston e la comicità degli attori dei film muti. Per info e prenotazioni: 089 2596751 -331 4401967