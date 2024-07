“Musicarte, luci di pace e speranza”, il concerto a lume di candela del Centro per la Legalità

Si terrà il 18 luglio 2024, alle ore 21, presso la storica Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte (Salerno), “Musicarte”, suggestivo concerto a lume di candela con un’affascinante estemporanea di pittura. Nell’ambito delle attività promosse dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio moraledell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e in collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, infatti, è stato organizzato un evento culturale gratuito, al fine di promuovere la storica chiesa di via Dei Greci, attraverso la musica e l’arte.

Il programma

La voce del maestro di coro e cantautore salernitano Manuel Fernandez, accompagnato alla tastiera dal musicista e direttore di coro, Michele Buonocore incanterà la platea con un repertorio di brani moderni ispirati ai temi della Pace e della Speranza, a lume di candela. A scandire note e parole, l’estemporanea di pittura del maestroFerdinando Bove, noto artista salernitano.

L’appuntamento

Appuntamento, dunque, con “Musicarte”, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21, presso la Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte (di fronte all’ingresso del parcheggio del Centro Commerciale Le Cotoniere), a Salerno. L’ingresso è gratuito, ma chi vorrà potrà donare un’offerta libera per supportare le attività sociali e culturali portate avanti dalla cooperativa Galahad.

La curiosità

Intanto, nell’area verde attigua alla chiesa, prosegue l’attività del primo Gattoparco cittadino, intitolato a Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri. Continuano con successo, infatti, le aperture settimanali dell’area di sgambamento protetta per i mici domestici, segno di attenzione per i felini che possono dar sfogo alle loro energie represse assaporando quel senso di libertà nel verde, importante ma spesso necessariamente negato ai gatti in appartamento, per ragioni di sicurezza. L’area- munita di reti e accessori ad hoc- è accessibile gratuitamente, a turni programmati, dai gatti domestici regolarmente vaccinati e sterilizzati, accompagnati dai loro proprietari. Per tenersi aggiornati sulle aperture e sulle attività del Gattoparco, è possibile seguire gli aggiornamenti inseriti sulla pagina Facebook del Centro per la Legalità (Centro per la Legalità- Coop. Galahad), oppure contattare per info via whatsapp il numero 3287354728.