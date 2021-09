Namasté: è tutto pronto per il festival di yoga a Praiano

Tutto pronto per Namasté Praiano, il primo Festival di Yoga e Meditazione lanciato per mettere in risalto tutte le meravigliose virtù di questa deliziosa località della Costiera amalfitana. La manifestazione è organizzata da Vivi Zingone, fondatrice dell’agenzia turistica e Proyecto España con il supporto del Comune di Praiano e del distretto Turistico Costa d’Amalfi. L'evento si svilupperà in due appuntamenti: 10-12 e 24-26 settembre.

Il programma

Namaste Praiano prevede una serie di lezioni di yoga e di meditazione, dalla mattina al pomeriggio, all’aperto in spazi pubblici e all’interno di alberghi e case vacanze, guidate da insegnanti certificati locali. Focus del festival sarà l’eco-sostenibilità. L’invito, infatti, è quello di comprendere l’importanza e il rispetto per l’ambiente circostante, partendo proprio dalla consapevolezza di se stessi. E non esiste luogo migliore in tutta la Costiera come Praiano dove sperimentare questa rinnovata coscienza. Il borgo, infatti, sospeso fra cielo e mare, è amato da turisti e residenti per l’atmosfera silente che si respira in ogni angolo e per i suoi paesaggi mozzafiato. “Il progetto nasce da un’idea in cui convergono tutte le energie di una vita, in cui il profilo personale e le proprie radici (i miei genitori erano originari di Praiano) da sempre si sono saldate ai miei obiettivi professionali. Infatti, la consapevolezza che questo difficile periodo socioeconomico ci ponesse di fronte a un bivio, ha fatto si che il dovere di salvaguardare la propria, la nostra identità divenisse vera e propria fonte di ispirazione. Superficialmente potrebbe apparire come il delinearsi di una perfetta sinergia tra lavoro e passione; tuttavia, nella sostanza si configura come una delicata trama di alchimie tra un forte investimento emotivo, che da secoli lega la mia famiglia alla propria terra e alla propria storia, e un intenso approccio professionale svolto da sempre all’insegna del recupero dei valori culturali. Praiano ha una sua identità legata all'ambiente, alla tranquillità e alla vacanza all'insegna del riposo e della ricarica energetica psicofisica, facendo attenzione al rispetto per la natura rigogliosa che la circonda,” dichiara Vivi Zingone. La mattina si comincia nella panoramica piazza San Luca con il celebre saluto al sole, per poi continuare in altre location d'eccezione con Vinyasa Yoga, Longevity, metodo Feldenkrais, stretching dei meridiani, Hatha e Yin yoga con le campane tibetane. Nel pomeriggio si potrà anche praticare la meditazione nell'area naturalistica che sovrasta il ponte della Praia, un'occasione per equilibrare mente e corpo. Il programma offre sessioni a diversi orari della giornata dove ognuno potrà prenotare liberamente seguendo le proprie inclinazioni sulla piattaforma Namaste Praiano. Le sessioni di yoga saranno gratuite per i turisti che soggiorneranno in-strutture ricettive di Praiano durante il periodo del Festival.