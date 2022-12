Roccapiemonte: il ricco programma di dicembre, ritorna il “Villaggio di Babbo Natale”

Il Natale si avvicina, e come sempre non mancano gli appuntamenti, per grandi e piccini, per trascorrere insieme momenti di divertimento, a Roccapiemonte: l'associazione Mente Cuore Forza, presieduta da Tina Bove, con il patrocinio e l’appoggio del Comune di Roccapiemonte, la fattiva collaborazione dei Consiglieri Comunali Doriana Rescigno e Giuseppe Ciancio, organizza anche quest’anno eventi presso Palazzo Marciani.

Il programma

Lo start è l’8 dicembre dalle ore 18ì con l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale”, giunto alla quinta edizione. Previsti giochi, spettacoli, mercatini natalizi, presepe, fiabe, la possibilità di visitare la casa di Babbo Natale e di lasciargli la letterina, ed il 5 gennaio prossimo si terrà l’estrazione della letterina che vincerà un fantastico premio. L’ingresso è gratuito. Non mancheranno stand gastronomici, con le tipicità natalizie. Gli appuntamenti nei giorni 8-10-11-17-18 dicembre, sempre dalle ore 18.

L'altra iniziativa

Sempre da giovedì 8 dicembre, con la collaborazione dei cittadini, torna “Ke Fai Accendiamo”, con la possibilità di postare le proprie foto natalizie sul gruppo social “Ke fai? Accendiamo” ed il 5 gennaio 2023 alle ore 21 al Villaggio di Babbo Natale saranno premiati: il balcone, l’albero e il presepe più belli oltre alla vetrina del negozio più bella.