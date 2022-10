Ad Agropoli divertimento assicurato con il Borgo di Babbo Natale

Ad Agropoli arriva “il Borgo di Babbo Natale”. Da giovedì 1 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023 Agropoli si trasformerà nel villaggio di Babbo Natale. Oggi pomeriggio la presentazione con il sindaco Roberto Mutalipassi, gli assessori Rosa Lampasona, Roberto Apicella, Giuseppe Di Filippo, Aldo Olivieri (OPVS), Mattia Barbato (Pro Loco SviluppAgropoli), Luigi Di Fiore (Enertech), Antonino Voza (booking).

Le attrazioni

Nel corso dei quaranta giorni sarà possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (ecologico), visitare la Casa di Babbo Natale, presso il Castello. I bambini, inoltre, potranno scrivere la lettera nell’ufficio postale e attraversare il polo nord e la fabbrica dei giocattoli. Una festa green in cui tutte le strutture in legno saranno alimentate e sostenute da pannelli fotovoltaici. Sarà l’unico borgo del mondo, inoltre, ad essere dotato de “La Clinica dei giocattoli”, un’area green in cui i bambini depositeranno i giochi danneggiati, per ridare loro una nuova vita. "Per la prima volta – afferma il sindaco - presentiamo gli eventi natalizi ad ottobre per dare il tempo alle strutture ricettive di proporre l’evento all’esterno. Una iniziativa che siamo certi richiamerà tantissimi visitatori in città e di questo ne gioverà tutto l’indotto economico e commerciale cittadino. Non ci resta – conclude - che fare il conto alla rovescia per vivere un Natale indimenticabile". "Per ospitare migliaia di turisti servono innanzitutto ampi spazi e bisogna garantire ulteriori attrattive, soprattutto per le tante persone che decidono di pernottare in città. Questo è stato sempre il nostro obiettivo, ovvero creare un attrattore, in questo caso di ben 40 giorni, che possa attirare turisti, non solo per godersi l’evento, ma anche per mangiare e dormire in città» aggiunge Aldo Olivieri Presidente della Coop. turistica OPVS Impresa Sociale.