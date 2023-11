Ad Agropoli si accende il Natale: tutti gli eventi in programma

Ad Agropoli saranno diversi gli eventi e le iniziative che si svolgeranno a partire dal 1 dicembre fino al 7 gennaio 2024. Un lasso di tempo di circa 40 giorni in cui Agropoli si trasformerà nella città del Natale con tanti appuntamenti che coinvolgeranno le diverse aree cittadine, per far sentire ogni famiglia della città parte integrante della comunità, imprimendo in ognuno la magica atmosfera natalizia.



L’evento clou, con inaugurazione fissata il 1 dicembre, è rappresentato dalla “Casa di Babbo Natale, il giardino incantato” all’interno del Parco pubblico “Liborio Bonifacio” in via Taverne. All’interno del villaggio i visitatori potranno ammirare i mercatini di Natale, anche con un’area dedicata al food, lasciarsi stupire da particolari luminarie, godersi la pista di pattinaggio su ghiaccio completamente ecologica, divertirsi nell’area giochi per bambini e soprattutto visitare la casa in legno di Babbo Natale, che si amplia rispetto allo scorso anno divenendo di fatto una delle più grandi d’Italia.



E’ fissata a sabato 2 dicembre l’accensione delle luminarie in centro e nelle principali vie cittadine. Confermato il Capodanno in piazza: per salutare l’arrivo del 2024, il 1 gennaio in Piazza Vittorio Veneto ci saranno “I gemelli diversi” e il deejay Fargetta. Il gruppo milanese scalderà la piazza cantando le hit che hanno lasciato il segno, seguirà il noto deejay pronto a far divertire il pubblico delle grandi occasioni che, come lo scorso anno, certamente interverrà numeroso. Quindi, serata dopo serata, si susseguiranno occasioni di svago e divertimento dedicate a diverse fasce di età. Giusto per citarne alcuni, l’8 dicembre è in programma il concerto di Piera Lombardi in località Mattine, dove si svolgerà anche “Il Natale è dei bambini”, iniziativa che coinvolgerà nei giorni successivi le località Madonna del Carmine, Moio e Piazza Vittorio Veneto. Centro storico protagonista invece il 25, 26 e 6 gennaio con la “Cantata Cilentana per la Natività” e con “Il presepe vivente di San Francesco”. Nella parte storica della città verrà riproposto anche “Un bacio sotto al vischio” a partire dal 1 dicembre. Ci saranno una serie di incontri in diverse location che riproporranno i tradizionali canti di Natale, presentazioni di libri ed altro. Il 17 dicembre torna sul lungomare anche la corsa dei Babbo Natale. Insomma tanti appuntamenti che sapranno fare da cornice ad un Natale tutto da vivere. Tra le novità di quest'anno è prevista anche l'attivazione di una navetta nel periodo clou delle festività, sulla scia dell'ottimo gradimento riscontrato nel periodo estivo. Due gli itinerari previsti con corse dalle periferie e dalla stazione ferroviaria verso il centro e i principali luoghi di attrazione turistica.