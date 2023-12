Ad Angri il Natale è al "Magic Castle": tutti gli eventi fino al 25 dicembre

Prezzo non disponibile

Saranno giorni ricchi di iniziative quelli che caratterizzano la programmazione di “Magic Castle”, che dopo un avvio segnato da un numero di presenze al di sopra di ogni aspettativa, si avvia ora ad entrare nel vivo della manifestazione con una serie di eventi che andranno a calamitare l’interesse delle famiglie.

Nei prossimi giorni sarà allestito nelle sale del Castello Doria un presepe esclusivo che richiama fortemente la passione e l’arte presepiale con pastori particolari dell’altezza di 60 centimetri.

Dal 7 al 24 dicembre sarà possibile prendere parte al “Magic Contest” ricevendo i ticket per partecipare alle estrazioni che daranno la

possibilità di vincere diversi premi spendendo almeno 10 euro nei negozi convenzionati.

Nel pomeriggio del 7 dicembre, dalle ore 17.00, presso l’atrio del Castello Doria è in programma l’esibizione interstile: Taekwondo, Karate, kick boxing dei bambini della palestra Tiger.

Prevista per l’Immacolata la notte bianca che interesserà le strade del centro cittadino con artisti di strada, laboratori di legno e ceramica e spettacoli lungo Corso Italia e via Zurlo che per l’occasione prevederanno il prolungamento delle aperture di tutti gli esercizi commerciali presenti. L'8 dicembre, dalle ore 17.00, partirà la parata di Babbo Natale seguita da spettacoli, cori e la sfilata del gruppo folkloristico “O’ Revotapopolo”.

Domenica 10 dicembre sarà, invece, via Da Procida a far vivere l’atmosfera natalizia con giochi e animazione pronti ad accogliere le famiglie e i bambini con leccornie, ballon art, spettacoli di fuoco e di ginnastica ritmica che proseguiranno per l’intera giornata.

L’ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi attraverso il portale: www.magicastle.it