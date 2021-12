Solidarietà su due ruote: è tutto pronto a Pontecagnano per la Befana on the road

Il Natale di Pomtecagnano finisce... alla Befana. Solidarietà su due ruote: è tutto pronto per la Befana on the road. Dal 7 al 9 gennaio, l'evento si svolgerà nell'ex Tabacchificio Centola Pontecagnano e saranno presenti anche i componenti della Morgana RockBand Live.

Il programma dei festeggiamenti

Il 23 dicembre, dalle ore 15, in piazza Sabbato, ecco Pontecagnano Christmas Festival, dalle ore 15. Il 26 e 27 dicembre, è in programma "Circoliamo", festival degli artisti di strada e dei giochi di strada, a Faiano, alle ore 17. Da non perdere Pontecagnano XMas Edition, musica e brindisi sotto l'alberro, dalle ore 11. Il 4 gennaio ci sarà il tesoro dei pirati, lo spettacolo per bambini nell'oratorio alle ore 17, oratorio Via Padre Gentile. Il 5 gennaio, aspettando la Befana con animazione e giochi per i più piccoli, in piazza Risorgimenento, dalle ore 10.30. Giovedì 6 gennaio, ecco, Befana in litoranea, dalle ore 10: ancora giochi per i più piccoli sul belvedere di Magazzeno.