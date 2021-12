Natale in Casa Cupiello a Bracigliano: su il sipario

Sabato 18 dicembre, alle ore 21, presso l’Auditorium dello storico Palazzo De Simone a Bracigliano, andrà in scena la popolarissima commedia, icona della grande tradizione partenopea, “Natale in Casa Cupiello", dell’indimenticabile Eduardo De Filippo.

Il cast

Lo spettacolo teatrale verrà diretto dal regista Gaetano Stella con la partecipazione di: Antonella Cianciulli, Margherita Rago, Raffaele Milite, Daniele Nocerino, Pietro Paolo Parisi, Francesca Antermite, Mario Procida, Umberto Salasandra. “Nell’ambito della programmazione di spettacoli Natalizi organizzati dall’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Antonio Rescigno – sono lieto di annunciare l’allestimento della commedia teatrale “Natale in Casa Cupiello”, che è un “must” immancabile della migliore tradizione partenopea e Campana, nota in tutto il mondo e capace di suscitare emozioni, sentimenti e stati d’animo nel pubblico trattandosi di uno spaccato di vita vissuta sempre attuale, soprattutto in un contesto storico sociale come quello che stiamo vivendo”. Lo spettacolo è organizzato con il Patrocinio del Comune di Bracigliano e l’ingresso è gratuito fino alla massima capienza consentita nel rispetto delle normative anti-Covid.