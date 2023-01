Al Teatro delle Arti in scena "Natale in Casa Cupiello"

Al Teatro delle Arti arriva "Natale in Casa Cupiello" di Eduardo De Filippo. Un allestimento originale, omaggio all’opera di Eduardo, che sbarca a Salerno dopo il sold out registrato al teatro Piccolo Bellini di Napoli dal 20 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Lo spettacolo, nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao, prodotto da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord e Interno5, è sostenuto dalla Fondazione Eduardo De Filippo e dal Teatro Augusteo.

Lo spettacolo

Una messinscena non convenzionale che resta fedele al testo di Eduardo, evocando le vicende della famiglia Cupiello ed aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore. Un sogno che prende vita attraverso il teatro di figura nel quale l’attore Luca Saccoia s'immerge riemergendone come “Tommasino” che, dopo aver detto il fatidico “sì” a suo padre, rivive e fa rivivere quel “Natale” che ci accompagna da 90 anni.

I biglietti

Il botteghino è aperto dal lunedì alla domenica dalle 17 alle 22 – info 089221807 oppure botteghino@teatrodellearti.com