A Castel San Giorgio si accende la "Magia del Natale". Tanti gli eventi in programma fino al 6 gennaio.

Il programma completo

Il cartellone natalizio si aprirà il 9 dicembre, appuntamento all'Arena di Torello dalle ore 10.30 in collaborazione con l'Associazione Santa Barbara.

- Il 15 Dicembre la carovana del Natale si sposterà in Via Enrico Berlinguer a Castelluccio,

in collaborazione con l'associazione Fratellanza Ss. Annunziata.

. Il 16 Dicembre la magia del Natale farà tappa in via Piave a Santa Croce dalle ore 17.00,

in collaborazione con l'associazione Santa Croce.

- Il 17 Dicembre dalle 10.30 la magia del Natale avvolgerà Trivio, sul sagrato antistante la chiesa, in collaborazione con l'associazione S. Michele Arcangelo.

- Il 24 dicembre, vigilia della festa più attesa, in Piazza Martiri D'Ungheria dalle ore 10.30, spazio alla musica, animazioni, giochi, installazioni e tanto altro.

- Il 25 Dicembre il grande Concerto di Natale tenuto dalla banda Città di Castel San Giorgio che si terrà ad Aiello, Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, alle ore 20.00.

-Il 5 gennaio tutti in Villa Calvanese a Lanzara, dalle ore 17.00, in collaborazione con l'associazione "Lanzara e dintorni" e il Centro Minori.

- Ultimo appuntamento il 6 Gennaio in Piazza Martiri d’Ungheria, dalle ore 10.00, in collaborazione con l'associazione La Mitica 500.