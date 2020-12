Portici illuminati e albero in piazza: Cava de' Tirreni si fa bella per Natale

Porticato illuminato, albero di Natale allestito in piazza Duomo. Cava de' Tirreni si fa bella in preparazione dell'Immacolata e in attesa del Natale.

Tradizione

Al tempo del Covid, nel rispetto del distanziamento e delle restrizioni, l'amministrazione comunale pur nella sobrietà non ha rinunciato alla tradizione. L'albero accoglie, fa comunità. Qualche passante indugia, si ferma, scatta una foto. Sarà tutto diverso ma anche per questo intimo, raccolto, sentito.