Fisciano: al via "Alice nel Paese delle Meraviglie"

Aria di magia, oggi e domani, presso i Giardini “Mons. A. Quaranta” a Lancusi di Fisciano, dove oggi e domenica, a partire dalle ore 16 e fino alle 20, nell’ambito delle iniziative di Natale “Fisciano Magica... Aspettando il Natale” andrà in scena l’atteso “Alice nel Paese delle Meraviglie”, spettacolo di animazione ispirato al celebre romando di Lewis Carrol, curato da “Nientedimeno Eventi” di Giovanni Brancaccio & C. I giardini comunali “Mons. A. Quaranta” di Lancusi si trasformeranno nel set di uno spettacolo itinerante di puro divertimento, in cui sarà permesso interagire con gli attori da vicino, senza barriere e senza palcoscenico. Di scena in scena, si percorre la storia attraverso luci, musiche e allestimenti completamente rivisitati rispetto alla prima edizione, capaci di accompagnare lo spettatore in un luogo senza tempo. “E’ sicuramente tra gli spettacoli più attesi dell’iniziativa natalizia “Fisciano Magica” – ha detto l'assessore agli eventi e al turismo di Fisciano, Teresa D’Auria – Alice nel Paese delle Meraviglie è un cult intramontabile, con i suoi famosi personaggi che hanno tenuto incollati milioni di spettatori, soprattutto bambini, sulla scena dei teatri o agli schermi del cinema e della tv per ammirare la straordinaria bellezza del mondo incantato che accompagna la simpatica protagonista del celeberrimo romanzo di Carrol. Invitiamo le famiglie e la popolazione a giungere numerosa con i propri figli per assistere a questa rivisitazione unica nel suo genere, grazie all’interpretazione messa in scena da professionisti del mondo dello spettacolo”.

Un Mondo incantato con di Alice tra i guardiani di carta e la principessa cattiva....magia e atmosfera da favola porteranno i bambini a vivere una favola con tutti i folli personaggi. Per entrare nel mondo incantato come nella storia bisognerà attraversare una porta magica accompagnati da bianconiglio e le sue storie.