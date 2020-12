Tutto pronto per "Natale Gustaminori": ecco il programma

“La Regione Campania per gli auguri di Natale ha scelto la bellissima scena natalizia di GustaMinori 2019, di Accussì Natalea, gli auguri da Casa Cupiello video a cura del Cast del Film di Natale in Casa Cupiello e il Concerto di Natale del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno il tutto verrà trasmesso in tv e sull’ecosistema digitale, piattaforma che fornisce tutti i servizi multimediali legati alle attività ed ai beni culturali presenti sul territorio regionale”. Lo ha annunciato ora, Andrea Reale, sindaco della città di Minori, in Costiera Amalfitana.

Il programma

Il tutto partirà dalle ore 18 di domani, 25 dicembre, con una serie di filmati che vedranno prima in video il noto attore Sergio Castellitto, poi Minori Città del Gusto e la Costa D’Amalfi alle 18.30 con "Quanno nascette ninno" questo il titolo dello spettacolo che nel 2019 fu messo in scena sul piazzale antistante la meravigliosa Basilica di Santa Trofimena, edificio religioso di epoca tardo barocca. L'idea artistica e le musiche originali sono di Gerardo Buonocore per la produzione dell'associazione Gusta Minori corporation, in collaborazione con la regione Campania Scabec e il comune di Minori. Alle 18,30 ci sarà il Teatro Verdi di Salerno con il maestro Daniel Oren. Un grande omaggio alla Campania, all’arte di Eduardo, alle nostre tradizioni amate nel mondo”.