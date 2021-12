"Natale in casa Cupiello" in scena al cinema-teatro San Demetrio: l'appuntamento

E' fissato per il 17 dicembre, alle ore 20.30, presso il cinema teatro San Demetrio di via Dalmazia, l'appuntamento con "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo. A mettere in scena la celebre opera del Maestro, la compagnia Le Voci di Dentro, per la regia di Gioacchino Reggiani.

Le informazioni

Il ricavato dello spettacolo contribuirà alla raccolta fondi per le attività caritative della parrocchia San Demetrio. Per info e prenotazioni: 3382429640