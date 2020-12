Babbo Natale, gli elfi e le mascotte: in arrivo sorprese per i bambini salernitani

L'associazione di quartiere Ogliara, in collaborazione con il Rione Fornelle, in occasione del Natale, organizza un Babbo Natale itinerante che il 23 dicembre si recherà presso le case di tutti i bambini delle zone collinari e del Rione Fornelle per portare doni forniti dall'associazione.

I dettagli

L'iniziativa è svolta in collaborazione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno. Tutto avverrà rispettando le direttive anti Covid. Il 31 dicembre, inoltre, sarà promossa l'iniziativa di far volare un palloncino in memoria delle vittime della pandemia. "Quest’anno più che mai i bambini hanno bisogno di sognare - scrivono gli organizzatori - non devono rinunciare alla magia del Natale. Babbo Natale insieme a mascotte ed elfi consegnerà box regali e panettoni presso le loro abitazioni senza aver nessun contatto con bambini e adulti nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza". Appuntamento fissato il 23 dicembre: tutti affacciati ai balconi.