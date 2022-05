"Naturalmente sport 4 young": musica e aperitivo a Montecorvino Pugliano

Sarà la magica atmosfera dell’ex Convento di Santa Maria della Misericordia, oggi sede comunale, ad accogliere il 14 maggio l’evento conclusivo del progetto “Naturalmente Sport 4 Young”. Finanziato dalla Regione Campania, è organizzato dal Forum dei Giovani e patrocinato dal Comune di Montecorvino Pugliano.

Il programma

Si comincia alle ore 19 con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte il sindaco Alessandro Chiola, la coordinatrice del Forum dei Giovani, Maria Mazzeo, il Consigliere del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, Fabio Buonomo, il coordinatore del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, Rosario Madaio, il presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania, Giuseppe Caruso, l’assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis, il consigliere regionale, Andrea Volpe. Modera l’incontro il giornalista Roberto Di Giacomo. L’evento proseguirà con un aperitivo e si concluderà con l’intrattenimento musicale a cura della band partenopea dal sound mediterraneo, “Via Toledo”.

La presentazione

"Un progetto nato e finanziato due anni fa ma che a causa della pandemia è stato più volte rimandato. Oggi che le restrizioni sono diminuite sarà possibile riprendere le attività pianificate in passato. Un incontro conclusivo organizzato dal locale Forum dei Giovani che ha visto già la realizzazione di giochi, attività sportive, attività formative, spettacoli e lo storico Palio delle frazioni", affermano il Sindaco Alessandro Chiola e l’assessore, Daniele De Matteis. "Le attività messe in campo dal progetto Naturalmente Sport 4 Young hanno permesso di coinvolgere tantissimi del territorio, dalla frazione di Torello a Santa Tecla, da Pugliano a Bivio Pratole, da Pagliarone a San Vito. Nonostante le mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, non ci siamo arresi, ma abbiamo proseguito regalando a tantissimi giovani momenti di spensieratezza, allegria e riflessione. Auspico che la Regione Campania possa prevedere un ulteriore finanziamento per poter pianificare altre simili iniziative in futuro", sottolinea la Coordinatrice del Forum dei Giovani, Maria Mazzeo.