"Nella tua vita avrai", tutto pronto per la mostra fotografica a Salerno

Nella tua vita avrai, è il progetto fotografico che presentano gli allievi della scuola di fotografia iophotografo sabato 6 novembre nello spazio d’arte del

“civico 23” in via Parmenide a Salerno. La scuola, riconosciuta dalla Fiaf e in collaborazione con il Dipartimento didattico della Federazione, rende

omaggio allo scrittore cileno Luis Sepulveda, vittima del Covid-19.

L’approfondimento del suo vissuto e della sua biografia, la lettura dei suoi romanzi e dei suoi racconti, la conoscenza delle sue riflessioni sul mondo contemporaneo,

rivolte in particolare verso le tematiche ecologiste e ambientaliste ha dato agli autori spunti creativi, per descrivere, attraverso le immagini, i riferimenti ai

quattro elementi della natura narrati nelle sue opere. La mostra vuole racchiudere in sedici scatti la sensibilità di Sepulveda e la potenza del suo messaggio



universale a tutela dell’ambiente e della libertà, in ogni sua forma.Il progetto, ideato e realizzato dagli allievi della scuola, rimarrà in esposizione fino al 12 novembre 2021.