"Nero Lucano", in streaming la presentazione del libro di Piera Carlomagno

Solferino invita alla presentazione in streaming del libro di Piera Carlomagno "Nero Lucano" : appuntamento online con il programma "Giallo di Sera" di PuntoZip lunedì 7 giugno alle ore 18.30.

La vista che si presenta di fronte a Viola Guarino, anatomopatologa chiamata per un sopralluogo sulla scena del delitto, è orribile: un uomo con la testa spaccata, let­teralmente, in due. È un ingegnere di ori­gini lucane che da tempo abita a Varese, tornato al paese per affari. Ma quali affari? La sua efficientissima segretaria – e forse amante – ne ha perso per ore le tracce proprio alla vigilia di un accordo milionario. E la moglie Leda, che detesta la Basilica­ta, si mostra vaga fino al punto di essere sospetta. Le fin troppo sensibili «antenne» di Viola, un po’ scienziata e un po’ stre­ga, colgono una tensione erotica più tor­bida rispetto a un semplice triangolo – o quadrato – extraconiugale. O forse si sta lasciando influenzare dal ritorno del sosti­tuto procuratore Loris Ferrara, irresistibile e sfuggente come il giorno in cui si sono incontrati – e come il giorno in cui si sono lasciati? Prima che possa fare ordine tra prove, intuizioni e sentimenti, però, si sco­pre un nuovo cadavere. C’è stata un’altra vittima, prima dell’ingegnere. L’assassino firma i suoi crimini lasciando al suo pas­saggio tracce che sembrano sberleffi: una mappa del territorio fin troppo dettagliata, una pagina dalla Divina Commedia. Non c’è dubbio che colpirà ancora.

Piera Carlomagno, è giornalista professionista e scrive sul «Mattino»; con l’ul­timo romanzo Una favolosa estate di mor­te, edito da Rizzoli, ha vinto il Premio Romiti di «Ombre», sezione Emergenti, al Caffeina Festival di Viterbo. È direttrice artistica del SalerNoir Festival che nell’estate del 2021 giunge alla settima edizione. È laureata in cinese e ha tradotto un’opera teatrale del Premio Nobel Gao Xingjian.

Prezzo di copertina 18,00 euro

Pagine 352

Anno 2021

Collana Gaillosolferino