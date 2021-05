"Le nevi di maggio": è tutto pronto per l'escursione sul Monte Cervati

Dopo le grandi nevicate dell'inverno ed un mese di aprile freddo e nevoso alle quote più alte del nostro appennino, il Monte Cervati presenta ancora un buon manto nevoso. Per questo motivo, gli escursionisti de "Il Duomo Trekking" hanno deciso di preparare una sorpresa agli innamorati della natura e delle vette.

Lo scenario

Con il disgelo, i vari laghetti si formano nelle doline sommitali, regalando scenari di altre latitudini e riflessi speciali. Partendo dai Vallicelli di Monte San Giacomo, sarà percorso l'itinerario che dal Vallone dell'Acqua che suona, giunge alla fontana degli Zingari e successivamente al favoloso bosco dei Tempon. Poi si procederà in falso piano, fino al pianoro del Rifugio Cervati. Dal Rifugio Cervati, proseguendo in direzione del percorso dei pellegrini, la spedizione degli escursionisti si dirigerà sulla Chiaia Amara dove, tramite il sentiero sommitale delle creste, raggiungerà la vetta e successivamente la cappella Madonna della Neve. La discesa avverrà per lo stesso itinerario, dopo aver pranzato (pranzo a sacco) a quota 1898 metri.

Dati tecnici

15 chilometri, dislivello 800 metri circa, quota di partecipazione 20 euro. Per info e prenotazioni: 3409778659 oppure 3348603428.

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Fb de "Il Duomo Trekking"