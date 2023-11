Al Next di Capaccio Paestum la prima rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania

Si terrà dall'1 al 3 dicembre la Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania. L'evento si terrà al Next (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum. Un evento di tre giorni per conoscere, attraverso stand espositivi, dibattiti, incontri laboratori e dimostrazioni, non solo il patrimonio culturale immateriale campano ma anche le pratiche tradizionali connesse ai saperi (produzioni artistiche e artigianali), alle celebrazioni (riti e feste), alle espressioni (musiche, mezzi espressivi, performance artistiche) e alla cultura agro-alimentare (pratiche rurali, gastronomiche ed enologiche) che rendono la nostra regione unica al mondo. Durante la Rassegna, organizzata e promossa dalla Scabec, sarà presentato il Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile che raccoglie tutte le pratiche tradizionali iscritte all’ IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano).