"Niente sesso, siamo inglesi": in scena a Salerno la farsa in due atti

"Niente sesso, siamo inglesi": ecco il titolo della farsa in due atti che andrà in scena a Salerno, al teatro Nuovo, il 30 aprile.

Info utili

Sul palcoscenico di via Laspro, sarà rappresentata una commedia divertente, ironica, con personaggi strani, unici, che si imbattono in un inconveniente che stravolgerà le loro vite. Humor inglese, sarcasmo e situazioni assurde condiranno, dunque, questo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21. In scena Marco Bartiromo, Elisabetta Condorelli, Marco De Simone, Sergio Galderisi, Carla Gliorio, Manuel Mascolo che ha firmato anche la regia, Daniele Nocerino, Marco Villani, Lucia Vocca. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 3273690298 e 0892596751.