I casali della nocciola: è tutto pronto per l'escursione nei Picentini

Natura, gusto, relax: sono questi gli ingredienti della escursione a Giffoni Sei Casali, tra piante di nocciole. Si comincia sabato 30 ototbre dalle ore 9 alle 13. Il costo è 15 euro.

I dettagli

Un itinerario nel cuore dei Monti Picentini, un itinerario che porterà alla scoperta di due realtà come Capitignano e Sieti, all'interno del Comune di Giffoni Sei Casali, nel cuore del verde e dell'acqua, ma soprattutto siamo nel cuore della "tonda", la famosa nocciola igp di Giiffoni. Si partirà dal centro del borgo di Capitignano e, addentrandosi inizialmentei nei suoi vicoli, sarà percorsa una strada carrabile che in un chilometro circa di strada (in pendenza), condurrà alle mulattiere che si affacciano verso le montagne dell'Irpinia e della Valle dell'Irno. Lo scenario suggestivo tra noccioleti e castagne, farà in modo che l'escursionista respiri in un contesto totalmente differente dalle classiche escursioni, approcciando il suo cammino ad un incontro tra il moderno e l'antico. Boschi verdi, coltivazioni e in lontananza il borgo di Sieti, saranno un dolce motivo che ci condurranno sui nostri passi. Per info e prenotazioni, Il Duomo Trekking risponderà al numero telefonico 3348603428.